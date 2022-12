Iran, manifestazione a Sanandaj nel centesimo giorno della protesta

In Iran le proteste contro il regime degli ayatollah, innescate dalla morte di Mahsa Amini, sono arrivate al centesimo giorno. Nella sera di sabato una manifestazione è andata in scena nelle strade di Sanandaj, capitale della provincia del Kurdistan iraniano e città di origine della 22enne morta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. (LaPresse)