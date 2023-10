Meloni: «Marina Berlusconi? Ho letto ricostruzioni non vere. Nessun problema con Mediaset, Salvini e Tajani. Manovra? Siamo in dirittura d'arrivo»

«Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset. I rapporti del governo con Mediaset sono quelli che si hanno con una grande azienda». Lo ha puntualizzato il premier Giorgia Meloni lasciando il Consiglio europeo. Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi «so che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato» la documentazione «all'antitrust, aspettiamo e valuteremo nel merito», ha aggiunto il presidente del Consiglio. «Ho letto moltissime ricostruzioni, compreso il fatto, non ricordo su quale quotidiano, che io non fossi soddisfatta di quello che Marina Berlusconi ha detto su di me. Penso che una cosa sia raccontare se ci sono dei problemi, una cosa sia tentare di crearli: quello è un altro lavoro. Non ci sono problemi», ha detto ancora.