Cartella sanitaria elettronica europea: cos'è, come funziona e quando entrerà in vigore

Rendere le cure più efficienti e dare un contributo alla ricerca clinica salvavita. Questo l'obiettivo della nuova cartella sanitaria elettronica accessibile in tutta l'Unione Europea. Con 445 voti a favore, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo interistituzionale per la sua istituzione, per consentire a cittadini e operatori sanitari di accedere ai dati in formato elettronico anche da uno Stato membro europeo diverso da quello in cui si vive.

