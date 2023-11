Israele, caccia F-35I Adir (Il Grande) abbatte missile da crociera lanciato dai ribelli Houthi dallo Yemen Primo successo in volo per il Lighting II

Caccia F-35 israeliano abbatte missile lanciato dal territorio delle Yemen dai ribelli Houthi. In mancanza di smentite, si tratta del primo successo del velivolo americano contro un bersaglio in volo perché finora di questo assai tribolato aereo dalla lunga gestazione si sono registrate missione completate solo contro obbiettivi a terra. Come sempre le guerre, in questo caso il decimo conflitto fra Israele e i palestinesi, permettono di verificare l'efficacia di quanto promesso dai progettisti e dai costruttori.

E proprio in Medio Oriente era avvenuto il battesimo del fuoco dell'F35 Lighting II degli Stati Uniti a partire dal 2019: di certo, almeno ufficialmente non risultano caccia di questo tipo della Lockheed Martin abbattuti dalla contraerea o da altri aerei. Un aereo della quinta generazione che ha forti carattertiche Stealth, ovvero di "invisibiltà" ai radar. Al tempo stesso non sono stati ancora registrati abbattimenti di velivoli da parte di F-35 che sono in dotazione a numerose altre aeronautiche militari compresa quella italiana. Il duello in volo fra caccia (dogfoght) è del resto sempre più raro perché l'evoluzione tecnologica sia degli aerei sia dei missili aria-aria e dei sistemi radar rende assai improbabili questi confronti ravvicinati destinati semmai ad avvenire a grandi distanze fra i duellanti: il duello si si risolve in lanci di missili ben oltre la visuale dei piloti che inoltre, una volta sganciato il missile aria-aria, fanno inversione di rotta per allontanarsi da eventuali contromisure.