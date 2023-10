Iran, cos'è la "mezzaluna sciita": la rete dei Paesi fedeli a Teheran che arriva fino a Gaza e minaccia Israele

Il conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas in Palestina ha riacceso l'attenzione sul peso in Medio Oriente dell'Iran. A Teheran, gli ayatollah musulmani sciiti (al potere dal 1979) da decenni lavorano per rafforzare la "Mezzaluna sciita", che dallo Yemen arriva alla Striscia di Gaza. Di fronte ai comuni nemici (Israele e Stati Uniti) non si va però troppo per il sottile sulle questioni religiose e così nell'asse troviamo anche Hamas, di ispirazione sunnita. Questo fronte si contrappone ai paesi arabi del Golfo che – tra molti tentennamenti, come evidenziano le reazioni agli attacchi del 7 ottobre – tentano di favorire invece una stabilità nell'area mediorientale. L'Arabia Saudita, ad esempio, ne ha bisogno per Vision 2030, il programma di Bin Salman che punta a diversificare l'economia del Paese, scollegandola dal petrolio. Una stabilità che passa anche dalla normalizzazione dei rapporti con Israele: anche in questo senso andavano letti gli Accordi di Abramo, siglati nel 2020 da sauditi e Emirati Arabi con Israele sotto l'egida statunitense. Contro questo processo lotta invece il regime di Teheran, che intrattiene rapporti diversi con i singoli Paesi dell'area.

