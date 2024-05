Desirée Mariottini, chi era e come è morta: la 16enne di Cisterna di Latina drogata e abusata in un palazzo abbandonato

Ridotte, nel processo di appello bis, le condanne per tre imputati coinvolti nella tragica morte di Desirée Mariottini , la sedicenne di Cisterna di Latina deceduta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani nella zona di San Lorenzo a Roma. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno fatto scendere a 22 anni di reclusione, dalla condanna all'ergastolo, la pena per Mamadou Gara e hanno riqualificato l'accusa da omicidio volontario a morte come conseguenza di altro reato. La corte ha condannato a 26 anni Alinno Chima, a cui erano stati inflitti 27 anni, e a 18 anni Brian Minthe, già condannato a 24 anni, che è stato assolto dal reato di cessione di sostanze stupefacenti.