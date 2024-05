Gaza, Erdogan: «Israele minaccia per la pace globale, mondo islamico intervenga». Carri armati a Rafah: sanzioni sul tavolo Ue

di Lorenzo Vita

L'Europa inizia a studiare le mosse per lanciare un avvertimento a Israele. Un "cartellino giallo" per mettere in chiaro al governo di Benjamin Netanyahu che quanto accaduto a Rafah con la strage di 45 civili rischia di essere l'ultima linea rossa. Il Consiglio degli Esteri dell'Unione europea, nella sua ultima riunione di lunedì, ha approvato l'idea di convocare il prima possibile il Consiglio di Associazione dell'Accordo Ue-Israele, con l'obiettivo di trovare il modo di rispettare l'ordine della Corte di giustizia internazionale di fermare l'offensiva su Rafah. "Ci sono una serie di opzioni su quello che l'Ue può o deve fare per rispettare l'ordine della Corte internazionale di Giustizia", ha detto Peter Stano, il portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell. "Non sappiamo ancora chi rappresenterà Israele, prima ci deve essere la convocazione del Consiglio di Associazione e Israele deve dare il suo accordo. Potrebbe partecipare a livello di primo ministro o di ministro degli Esteri", ha continuato il portavoce.

I PROVVEDIMENTI

SUL CAMPO

In attesa di capire se e come lo Stato ebraico parteciperà a questa futura riunione, quello che sembra chiaro è che all'ordine del giorno possano esserci sanzioni europee sugli "estremisti" o "contro l'inosservanza degli ordini della Corte Internazionale". Non si tratterebbe di provvedimenti estremamente pesanti, a detta di molti osservatori. Ma quello che conta, in questi casi, è il messaggio politico. E non è un caso che la richiesta di verifica degli accordi tra Bruxelles e Stato ebraico fosse già stata proposta negli scorsi mesi proprio da Irlanda e Spagna. Due dei tre Paesi che ieri hanno ufficializzato il riconoscimento dello Stato di Palestina.La mossa di Dublino, Madrid e Oslo era stata già annunciata la scorsa settimana. Ma questo non ha evitato al governo di Benjamin Netanyahu di reagire duramente. Ieri, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha paragonato la vicepremier spagnola Yolanda Diaz all'ayatollah Khamenei e al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, che «vogliono la scomparsa dello stato di Israele e la creazione di uno stato terroristica islamico dal fiume al mare». E la tensione tra Israele, Paesi europei e in generale con l'Occidente rischia di acuirsi proprio in virtù di quello che sta accadendo in queste ore a Rafah.

Dopo l'uccisione dei 45 civili, le forze israeliane non hanno fermato le operazioni, continuando a bombardare la città e muovendo i carri armati fino al centro.

Ieri, si sono rincorse anche le notizie di un attacco che aveva provocato 21 morti nella parte più occidentale di Rafah, ma l'Idf ha detto di non avere colpito nella zona umanitaria di al-Mawasi. La situazione è critica, con gli sfollati che aumentano di giorno in giorno e il pericolo che il disastro umanitario sia dietro l'angolo. Come ha scritto l'Associated Press, le tendopoli lungo la costa di Gaza si estendono ormai per 16 chilometri. E le condizioni igieniche sono terribili.



Ieri, inoltre, il Pentagono ha confermato le notizie sui danni al molo galleggiante costruito per il corridoio marittimo. I militari Usa dovranno sganciarlo dalla costa per ripararlo. Un pontile che, come suggerito da Newsweek, è costato circa 320 milioni di dollari. E questo mette ancora più a nudo le perplessità sul piano Usa per fare arrivare gli aiuti via mare.



Netanyahu non vuole far vedere ai suoi alleati di governo di cedere al pressing internazionale. Ma deve anche fare i conti con un'opinione pubblica ormai frustrata da un conflitto senza apparente via d'uscita (il Jerusalem Post ieri scriveva addirittura di "guerra persa") e dalla spada di Damocle degli ostaggi, con il Jihad islamico palestinese che ieri ha rilasciato un altro video di un rapito, Sasha Trufanov. Secondo le indiscrezioni, Israele ha consegnato a Egitto, Qatar e Usa una nuova offerta di accordo. Ma il tempo per un accordo sembra sempre di meno.