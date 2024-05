Incidente aereo ad Amsterdam, cosa è successo? Uomo risucchiato dal motore, ipotesi suicidio: «Si è lanciato». La ricostruzione

Incidente aereo a Amsterdam, tragedia allo scalo internazionale di Schiphol. Una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di un aereo che era in partenza allo scalo olandese. Un dramma vissuto in diretta e in prima persona da alcuni passeggeri che hanno visto l'orrenda fine della vittima. Il Paese è sotto shock. I principali quotidiani della nazione, tra cui “De Telegraaf”, hanno riportato la notizia in prima pagina scrivendo che lo scalo ha posto diverse bandiere olandesi a mezz'asta davanti all'ingresso principale della struttura. Cosa è successo? Suicidio o incidente? Ecco la ricostruzione della tragedia.

