Regina Camilla, ecco la sua casa preferita (lontana Carlo): la villa di campagna con piscina e scuderie che acquistò dopo il divorzio

Nel 2022, per i suoi 75 anni, Camilla si fece fotografare da Kate Middleton proprio lì: nel suo luogo del cuore. Che non è una delle immense residenze appartenenti alla famiglia reale ma la sua villa di campagna: Ray Mill House, a Lacock, nel Wiltshire. La regina acquistò la casa, una tenuta immersa nella campagna con sei camere da letto, in seguito al divorzio da Andrew Parker-Bowles nel 1994, al costo di 850.000 sterline e lì ha vissuto a tempo pieno dal 1996 al 2003. E' qui che Camilla ama rifugiarsi, lontano dai riflettori reali e trascorrere del tempo con i suoi nipoti.

