Yemen, Palazzo Chigi: Italia sostiene gli Alleati. Attacco Usa-Gb contro Houthi, migliaia in piazza

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. Lo riferisce il New York Times citando dirigenti americani. Secondo il quotidiano, è attesa la partecipazione di altri alleati, tra cui i Paesi Bassi, Australia, Canada e Bahrein, che dovrebbero fornire logistica, intelligence e altro supporto. Diverse città dello Yemen sono state colpite, inclusa la capitale Sana'a. Reuters: «L'Italia si è rifiutata di partecipare», ma Palazzo Chigi smentisce.