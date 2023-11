Una stella per i ristoranti che meritano una tappa e due stelle se vale la pena fare una deviazione. Se addirittura il ristorante di "macaron" ne ha tre - cioè, il massimo - va decisamente organizzato il viaggio. Questa la logica dell'ambito premio della Michelin, i cui ispettori (rigorosamente anonimi) negli ultimi 12 mesi hanno evidentemente viaggiato in aereo e non in auto. Da Parigi hanno infatti puntato sul Sud Italia, bypassando Roma. Almeno così si evince dalla Guida 2024 presentata ieri al Teatro Grande di Brescia. I ristoranti da Napoli in giù hanno - meritatamente, sia chiaro - fatto incetta di stelle, mentre il Lazio è rimasto praticamente stabile nel giudizio della critica: ha perso clamorosamente il riconoscimento La terrazza dell'hotel Eden in via Ludovisi, l'ha conquistato - poco distante - il colombiano Roy Caceres all'Orma in via Boncompagni.