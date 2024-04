Gigi D'Agostino torna a far ballare con il nuovo singolo “Shadows of the night”: pronto anche il tour del dj per il 2024

Pronti a ballare? Dopo il grande successo riscosso al Festival di Sanremo 2024 Gigi D’Agostino torna con un progetto internazionale, Shadows of the night, insieme a Boostedkids. Una nuova collaborazione per il deejay più famoso in Italia e uno degli artisti del nostro paese più noti nel mondo. Shadows of the night uscirà il 5 aprile su etichetta Time Records, in collaborazione con Virgin/Universal sul mercato internazionale. Lo stesso giorno sarà on air in Italia.

Il nuovo singolo si preannuncia come un altro grande successo di Gigi Dag, sulle cui note potranno scatenarsi i tantissimi fan.

Gigi D'Agostino è il deejay italiano più amato e più noto a livello internazionale. Con le sue innumerevoli hit e tormentoni e le cifre da capogiro raggiunte nel corso della sua carriera è entrato di fatto nell’olimpo dei guru della dance culture. È l’unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo (In my mind: 1.3 miliardi di ascolti solo su Spotify, e doppio Disco di Platino solo in Italia). Tra le sue hit L’amour toujour, La passion, Elisir, The riddle, Another way, Gigi's Violin, Fly, Bla bla bla, Hollywood.