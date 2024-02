Grande Fratello, pagelle: Federico e il misterioso nonno (4), Beatrice versione Pierrot (5), Simona Tagli effetto tisana di Angela dei Ricchi e Poveri (7)

Scontri che sono meno impattanti delle macchine a intruzzo, amori che sono meno calorosi di un ghiacciolo al limone anche ieri al Grande Fratello è andato in scena il vuoto cosmico. Unico clap per gli autori averci ingabbiato nel loft di Cinecittà una “pettinatissima” Simona Tagli. Vediamo dunque le nostre pagelle della puntata andata in onda ieri mercoledì 21 febbraio.