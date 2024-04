Isola dei Famosi 2024, la confessione di Alvina: «Ho sganciato Gigione perché non sganciava il brillocco». Chi è l'ex fidanzato della contessa

«Gigione è l’uomo con cui ho vissuto 9 anni meravigliosi. È stata una storia d’amore meravigliosa per sette anni, ma pazzeschi, io ero proprio innamorata, lui era l’uomo della mia vita, poi bellissimo, simpaticissimo, buono, mille qualità. Poi un super adone, bello, muscoloso, che ti prende, ti abbraccia, ti protegge…» Poi perà Alvina lo ha lasciato, il motivo? «Ho dovuto sganciarlo perché non mi ha sganciato il brillocco e io voglio sposarmi, fare figli».

Isola dei famosi 2024, chi è l'ex fidanzato di Alvina

La contessa de L'isola dei famosi 2024 è single ma ieri durante la diretta del reality ha parlato del suo grande amore, il suo ex Gigi. «Arrivato però al momento fatidico del passo del matrimonio, lui diceva “adesso te lo chiedo, adesso te lo chiedo” ma non è mai arrivato. Finché un giorno gli ho detto: “Guarda Gigi, io ti amo, ho sempre pensato che tu fossi l’uomo della mia vita, però non posso andare avanti così tutta la vita”. Allora ho detto basta: “Gigi ti devo sganciare perché non sganci l’anello”».

Di lui si sa veramente poco, anche se andando sul profilo Instagram della naufraga ci sono diversi scatti con un certo Luigi Franchin, gallerista d'arte contemporanea 45 anni ed è di Venezia.

Tanti i viaggi fatti insieme negli anni e ora il messaggio che la contessa ha lanciato all'uomo dall'Honduras ci pare più un'apertura che una chiusura.