Grande Fratello, stasera la 6° puntata: tutte le anticipazioni e i sondaggi sui concorrenti a rischio eliminazione

Appuntamento stasera in tv con la 6°puntata del Grande Fratello 2023, in onda alle 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli condurranno una nuova lunga diretta tra scontri, primi corteggiamenti e i nuovi nomi in nomination.

Grande Fratello, Giuseppe contro Anita per il comportamento con Vittorio: «Lo hai aggredito subito»

La puntata di lunedì è terminata con il primo verdetto che ha sancito l'eliminazione del primo concorrente: Claudio Roma .In nomination questa settimana ci sono Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio e Beatrice Luzzi. Vediamo insieme le anticipazioni: chi sarà eliminato?