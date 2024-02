Ferragnez separati, le altre coppie "scoppiate": da Satta-Berrettini a Tiziano Ferro

La fine (probabile) del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è solo una delle tante rotture tra vip che ci sono state negli ultimi tempi, destando sempre tanto scalpore. Sui social e in pubblico le cose possono apparire perfette ed è semplice dipingersi in relazioni felici e senza problemi. La realtà però è diversa e infatti, a dirsi addio, sono stati davvero in tanti, da calciatori, attrici e cantanti, a politici, giornalisti e manager. Il mondo dello spettacolo è pieno di coppie “scoppiate”, che negli anni hanno fatto letteralmente sognare i fan come simboli del vero amore, ma che si sono concluse con un divorzio o una separazione. Vediamone insieme alcune.