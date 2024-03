Endless Love, le anticipazioni di oggi (sabato 23 marzo): la provocazione di Kemal e la lite con Nihan

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, sabato 23 marzo.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Tarik si trova ai ferri corti con il fratello Kemal che avrebbe preferito informare il padre riguardo alle sue intenzioni al momento giusto. Durante una cena d'affari nella villa di Onder Sezin, Kemal regala ai padroni di casa un quadro che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan dice a Kemal che il regalo non è altro che un gesto provocatorio da parte sua. Alla cena partecipa anche Asu, nipote di Hakki e socia in affari di Kemal, ed Emir ne rimane affascinato. Sia Asu che Emir iniziano a sospettare del fatto che in verità Kemal e Nihan si conoscono da tempo. Nel frattempo, Salih vorrebbe ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, a differenza dell'amata che vorrebbe aspettare la fine del proprio percorso di studi prima di rivelarlo.