Melissa Satta a Verissimo: «Io “sex addicted”? Non sono una bomba sexy e ho un figlio da difendere. Berrettini? Siamo in buoni rapporti»

«Io cerco sempre di essere riservata però ci sono delle volte che mi chiedo perché devo stare zitta. Ho la responsabilità da mamma e poi mi sento portavoce delle donne che si sentono sbagliate inutilmente». Melissa Satta arriva a Verissimo per difendersi dalle accuse che le sono piovute addosso dopo la fine della storia con Berrettini.

Melissa Satta, lo sfogo a Verissimo

«Io sono stata sposata con Boateng e già all'epoca se qualcosa non andava bene nella sua carriera davano la colpa a me e lo stesso con Matteo». Dopo l'annuncio della fine della relazione con il tennista la showgirl su qualche testata è stata vergognosamente definita sex addicted, dipendente dal sesso, e leggere quelle parole è stato davvero doloroso: «Ma cosa ne sai di come sono fatta io? - Melissa non capisce proprio il motivo di tutta questa cattiveria - io sono una persona normale come tutte eppure meno parlo e più interesse c'è».

Il messaggio

Il messaggio che la modella vuole gridare è chiaro: «Questa è violenza psicologica come spesso accade alle donne in casa con uomini che le accusano ad esempio di essere troppo femminili».

Poi cerca di giustificarsi, come se ce ne fosse bisogno. «Certi termini non mi rispecchiano, io non mi sento neanche volgare mi vesto da maschiaccio non sono la bomba sexy che tutti pensano»

Stavolta Melissa ha scelto di metterci la faccia e replicare alle accuse insensate che le arrivano per una causa molto forte: «La cosa che mi dispiaceva di più era se Maddox avesse dovuto leggere una cosa del genere come l'avrebbe presa? E i suoi compagnetti cosa avrebbero detto?»

La relazione con Matteo

Appena è uscita la notizia della relazione tra Melissa e Matteo ogni defiance dello sportivo erano addossata alla showgirl: «Io sono stata in silenzio molto, ma ora basta». Lo sfogo Melissa lo fece a Le Iene qualche mese fa per difendersi da quelli attacchi e oggi, che la relazione è finita continua a doversi difendere.

La storia tra i due è finita ma Melissa si dice felice dell'anno vissuto insieme: «Sono in ottimi rapporti con la sua famiglia e anche noi siamo in buoni rapporti».