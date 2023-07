Ciclone Circe in arrivo in Italia, l'estate si trasformerà in autunno: temperature giù di 10 gradi entro il weekend. Le previsioni

Addio caldo torrido e temperature oltre i 40°C. Entro il prossimo weekend l'estate farà spazio (per qualche giorno) al ciclone Circe, che darà un anticipo di autunno. Fino a mercoledì 2 agosto tempo stabile quasi ovunque grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale. Cieli in prevalenza sereni, tranne qualche nube di passaggio e addensamenti soprattutto sulle regioni alpine e prealpine con possibili (ma isolati) temporali. Quaranta gradi possibili ancora in Sicilia, ma il caldo si farà sentire ancora per qualche ora in tutto il Paese.