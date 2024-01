Chiara Ferragni, lo psicologo: «Prova vergogna, impotenza e sensi di colpa». Cos'è la terapia EMDR seguita dall'influencer

«Dalla colpa alla vergogna all'inadeguatezza, fino all'impotenza di non riuscire a cambiare la situazione». Sono queste le emozioni che sta vivendo Chiara Ferragni a causa della gogna mediatica. Le sottolinea lo psicologo Andrea Botti, uno dei professionisti più seguiti su Instagram che si occupa di ansia e crescita personale. L'influncer è costantemente oggetto di insulti sui social, ma riceve anche continui attacchi dai media. Quale soluzione? L'influencer non ha mai nascosto di far ricorso alla terapia EMDR. Come funziona? Ma soprattutto: cosa sta provando la moglie di Fedez?

