Ferragni, spunta l'incognita cachet di Sanremo. Chiara ha perso 30mila follower in una settimana: il ritorno sui social non ha funzionato

Chiara Ferragni è tornata sui social, ma per ora - sembra - senza risultati. La bufera iniziata con il caso del pandoro Balocco non accenna a sfumare. E mentre l'influencer punta sulla normalità della famiglia per il suo ritorno su Instagram, tra la Befana dei figli e il risveglio con il cane, i negozi del suo marchio si svuotano e si moltiplicano, invece, le collaborazioni interrotte. E i follower? Sono - ancora - in caduta libera, malgrado in molti siano stati felici di rivedere la loro beniamina sugli schermi del telefono. Se pensiamo che poco più di un anno fa Chiara era l'osannata regina di Sanremo sembra incredibile dirlo, ma siamo per caso al tramonto dell'era Ferragni?