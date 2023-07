Caldo, inizia l'era "dell'ebollizione globale": è il luglio più caldo della storia. Le previsioni per agosto

«L’era del riscaldamento globale e finita. Ora è l’era dell’ebollizione globale». È l’avvertimento lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo l’annuncio che luglio 2023 e stato il piu caldo di sempre. «Il cambiamento climatico è qui. Ed e solo all’inizio», ha dichiarato Guterres alla stampa. Di fronte a questa situazione catastrofica, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ripetuto i suoi incessanti appelli ad un’azione radicale e urgente, attaccando ancora una volta il settore dei combustibili fossili. «L’aria e irrespirabile, il caldo e insopportabile. E i livelli di profitto dei combustibili fossili e di inazione climatica sono inaccettabili», ha incalzato. «I leader devono guidare. Basta esitazioni. Basta scuse. Basta aspettare che siano gli altri a muoversi per primi». «Le prove sono ovunque: l’umanita ha scatenato la distruzione. Questo non deve portare alla disperazione, ma all’azione», ha aggiunto. «Possiamo ancora evitare il peggio. Ma per farlo, dobbiamo trasformare un anno di caldo torrido in un anno di ambizione torrida».

