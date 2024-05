Effetti collaterali del vaccino Astrazeneca si possono manifestare in futuro? «La natura, ovviamente, ci lascia qualcosa di incerto. Ma sui dati storici, e sul meccanismo di questo vaccino, non si ritiene ci siano effetti strani sul lungo periodo», così il virologo Fabrizio Pregliasco che interviene dopo che l'azienda farmaceutica ha deciso per il ritiro del prodotto.

Astrazeneca, perché ha ritirato il vaccino? Tra effetti collaterali e rischi, cosa succede ora: le tappe