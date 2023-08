«Gli "orsi" russi sono tornati indietro». Festeggia il Ministero della difesa olandese. Due bombardieri di Putin, intercettati dalle forze aeree danesi, hanno fatto scattare l'allarme oggi. Si trovavano in corrispondenza del Mare del Nord, diretti verso l'Olanda. Quale contromossa? I Paesi bassi non hanno esistato a rispondere. E gli aerei da combattimento F-16 si sono alzati in volo per una Quick Reaction Alert (QRA), una procedura specifica dell'Alleanza. Che, tuttavia, non viene attivata spesso.