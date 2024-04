Ascolti tv, top e flop di ieri: al primo posto la Champions League, terzo invece Belve

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di martedì 9 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla Champions League su Canale 5 a Belve su Rai 2 vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: i dati Auditel

Nella serata di ieri su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Manchester City al primo posto per la prima serata con 4.210.000 spettatori con uno share del 19.7%. Secondo posto per il film La signora delle rose su Rai 1 con 2.579.000 spettatori, col 13.3% di share. Boom per Belve su Rai 2, con l'attesissima intervista a Fedez, Alessandro Borghi e a fine serata Francesca Cipriani, seguito da 2.213.000 spettatori pari al 12.6% con punte fino al 16% di share (presentazione della scorsa settimana a 1.772.000 e il 7.7%).