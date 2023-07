Andrea Purgatori, il tumore ai polmoni e la diagnosi sbagliata. Dubbi sulla radioterapia. Due indagati per omicidio colposo

La correttezza della diagnosi e delle conseguenti cure. Sono questi i punti su cui la famiglia del giornalista Andrea Purgatori, morto in ospedale a Roma a 70 anni dopo una malattia fulminante, chiede di fare chiarezza. L'inchiesta è affidata al procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e al pm Giorgio Orano: l'obiettivo è far luce sull'iter medico a cui è stato sottoposto. La diagnosi errata potrebbe aver costretto il giornalista a cure pesanti. Purgatori aveva un tumore ai polmoni ma dopo la diagnosi di metastasi cerebrali era stato sottoposto a un ciclo di radioterapia al cervello su cui la famiglia chiede chiarezza per capire se fosse effettivamente necessaria.