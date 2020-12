Babbo Natale contagiato: ha il Covid l'uomo che ogni anno porta i doni ai bambini in ospedale

Covid, anche Babbo Natale è stato contagiato: è positivo al virus l'uomo che ogni anno porta i doni ai bambini in ospedale a Bari, ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica del Policlinico.

Nicola Figliuolo, maresciallo dell’Aeronautica 52enne, come riporta La gazzetta del Mezzogiorno, da una decina d'anni con la moglie Francesca rallegra i bambini ricoverati in ospedale. Ora, però, anche Babbo Natale è in quarantena. Ma non dispera e dice di voler consegnare con la sua slitta i regali ai bimbi: attende solo il via libera dalla Asl dopo aver effettuato il tampone di controllo.

Le letterine

Le letterine dei più piccoli? Al Babbo Natale tecnologico sono arrivate via email e potrà contare sull'aiuto dell'Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell'infanzia, associazione che da 40 anni è stanziale nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico barese.

