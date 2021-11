Viaggi, le regole per muoversi nel mondo (in base ai rischi): green pass, tamponi, vaccini

Viaggiare nel mondo, per lavoro o per turismo, è una delle attività che la pandemia ha messo più in difficoltà. Dalle strette limitazioni imposte durante la fase acuta della pandemia, nel 2020, alle regole che in questi mesi sono state affinate per limitare i rischi del contagio. Dai Paesi più in crisi a quelli che stanno vivendo un momento di relativa tranquillità. Cosa serve quindi per viaggiare? Dal Green pass ai tamponi, fino ai vaccini. Ecco l'elenco stilato dal ministero della Salute insieme al ministero degli Esteri per muoversi nel mondo.