Madame, età, vita privata e carriera. La cantante al Festival di Sanremo vuole entrare nella top 5

Madame è in gara a Sanremo 2023 con il brano «Il bene nel male». La sua partecipazione era stata messa a rischio da un'inchiesta della Procura di Vicenza su falsi green pass nella quale risulta indagata. La cantante ha chiarito di essere stata inizialmente scettica sulle vaccinazioni anti-Covid, salvo poi cambiare idea e provvedere a fare le dosi. Amadeus ha poi confermato la presenza della cantante alla kermesse canora, richiamandosi al principio della presunzione di innocenza. Riuscirà Madame ad entrare nei primi cinque?

Chi è Madame

Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002 (23 anni). A soli 16 anni firma il suo primo contratto discografico e il suo singolo "Sciccherie" viene certificato Disco di Platino. Le sue canzoni raggiungono immediatamente un enorme popolarità, ma è con la partecipazione a Sanremo 2021 che si fa conoscere dal grande pubblico grazie al brano "Voce".





Cresciuta a Creazzo, ha frequentato il liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro a Vicenza, dove ha conosciuto il cantante Sangiovanni del quale è molto amica. In un'intervista a La Repubblica, Madame ha dichiarato di essere bisessuale.



La vita privata

Una volta, in un’intervista a Repubblica, Madame ha raccontato qualcosa del suo orientamento, svelando di non sentire il bisogno di aderire a gruppi e movimenti o di affibbiarsi etichette, ma di scegliere a seconda di quello che sente. In passato, si è parlato di un possibile flirt con Sangiovanni, ma la realtà è ben diversa: i due sono grandi amici, come hanno anche dimostrato più volte cantando insieme e supportandosi sui social. La loro amicizia è nata al liceo e si è rafforzata grazie alla musica e tra loro c’è un bellissimo e sincero rapporto che non nasconde alcun flirt. Insomma, è impossibile conoscere qualcosa della vita privata di Madame, che ha scelto di tenere per sé la propria sfera sentimentale, al riparo dalle incursioni del gossip