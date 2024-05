Ozempic, è vero che incide sulla fertilità e sul ciclo mestruale? Le storie di gravidanze inaspettate

Il farmaco per curare diabete e obesità può portare a gravidanze inaspettate? In America, li chiamano già "Ozempic babies", i figli di Ozempic e la CNN ha dedicato una lunga inchiesta al collegamento tra semaglutide e fertilità. La prima storia che racconta arriva dall'Alabama: una coppia che stava cercando di avere un figlio da più di due anni, a cui il medico aveva detto di non essere in grado di concepire a causa della sindrome dell'ovaio policistico. Nell'ottobre 2022, Catera Bentley - così si chiama la 25enne - aveva iniziato a prendere il farmaco diventato famoso per perdere peso. Nei primi mesi, ha raccontato, ha perso circa 40 chili. I suoi cicli mestruali, che erano stati irregolari a causa della sindrome dell'ovaio (PCOS), sono diventati normali. E questo ha influito anche sul suo umore. Quando ha scoperto di essere incinta si è sentita felice ma si è anche preoccupata degli effetti che avrebbe potuto avere sul suo bambino l'assunzione di Ozempic. E come lei tantissime altre donne.

