Streptococco. La richiesta di tamponi nelle farmacie italiane è cresciuta, anche complici i sintomi influenzali che potevano destare un sospetto, seppur non con il ritmo dei tamponi per la diagnosi di Covid. Uno dei motivi è anche che «il cittadino ha ora imparato a usare questi strumenti per evitare l'impiego di un antibiotico quando non è il caso», ha detto il presidente di Fedefarma, Marco Cossolo. In particolare nella Capitale è boomb di contagi. Ma cosa sappiamo? Come comportarsi quando i bambini manifestano mal di gola?

Streptococco, infezioni bambini: record di contagi a Roma. I pediatri: «I portatori sani non devono assumere antibiotici»