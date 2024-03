Allarme in Europa: esplosione di sifilide, gonorrea e clamidia. Cosa fare?

L'Europa sta assistendo a un'allarmante crescita delle infezioni sessualmente trasmissibili, con un aumento significativo dei casi di sifilide, gonorrea e clamidia segnalati nel 2022. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sottolinea la crescente preoccupazione per il linfogranuloma venereo e la sifilide congenita, evidenziando un urgente bisogno di azione per prevenire ulteriori diffusione e mitigare l'impatto sulla salute pubblica. La direttrice del Centro, Andrea Ammon, ha enfatizzato l'importanza di test, trattamenti e prevenzione, richiamando l'attenzione su educazione sessuale, accesso ai servizi sanitari e lotta allo stigma. Promosse anche l'educazione e la sensibilizzazione per scelte consapevoli sulla salute sessuale, sottolineando che, se non trattate, queste infezioni possono portare a gravi complicazioni, inclusa la sterilità e problemi neurologici. Medici e scienziati sottolineano l'importante di misure proattive, come i test per una diagnosi precoce e l'uso del preservativo, per proteggere se stessi e i partner, evidenziando come fondamentale la comunicazione aperta sulla salute sessuale per ridurre il rischio di trasmissione e promuovere il benessere generale.