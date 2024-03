Cuore degli atleti più a rischio, i professionisti hanno coronarie più delicate di chi svolge una normale attività

Nella Medicina, come accade in qualsiasi branca della Scienza, abbiamo dei paradossi di cui non riusciamo spesso a spiegarci la ragione. La Scienza, peraltro, avanza proprio in questa fase, quando i risultati delle nostre ricerche non sono quelli che ci aspettiamo. Nell’ultimo numero dell’European Heart Journal Ruben De Bosscher ed i suoi collaboratori del Dipartimento di Cardiologia degli Ospedali Universitari di Lovanio (Belgio) hanno pubblicato uno studio i cui risultati non sono, appunto, esattamente quelli previsti.

Morto per 50 minuti, il cuore si ferma 2 volte e passa 5 settimane in coma. Poi il miracolo: «I medici non ci credevano»