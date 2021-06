In Gran Bretagna sono state ritirati dozzine di lotti di pillole per la pressione sanguigna perché conterrebbero una delle sostanze chimiche più esplosive del mondo. Alle farmacie che rifornivano i farmaci interessati - diversi tipi di irbesartan e losartan - è stato ordinato il ritiro dopo che il problema che causava il cancro era stata rilevata. La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, che controlla la sicurezza dei farmaci utilizzati in Gran Bretagna, ha affermato che i lotti interessati contenevano azido-tetrazolo. Nel frattempo i funzionari del governo hanno avvertito che la sostanza, considerata da alcuni la sostanza chimica più esplosiva al mondo, potrebbe aumentare il rischio di cancro.

La MHRA ha insistito sul fatto che la misura fosse solo una precauzione e non ci sarebbero prove che avesse causato danni ai pazienti. Ha esortato i britannici a non smettere di prenderli senza consultare il proprio medico di famiglia perché interrompere improvvisamente un corso di medicina può essere rischioso. Alcune delle pillole “difettose” sono sul mercato da quasi due anni. È l'ultimo di una serie di richiami di farmaci di tipo sartano, che potrebbero essere stati esposti a sostanze chimiche cancerogene nelle fabbriche in Cina e India. Sono ancora disponibili altre pillole per la pressione sanguigna contenenti losartan e irbesartan. Il dottor June Raine, amministratore delegato dell'MHRA, ha dichiarato: «La sicurezza dei pazienti è la nostra parola d'ordine».

