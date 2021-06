Cresce l'interesse nella vaccinazione eterologa, ovvero quella con due vaccini diversi. Soprattutto dopo che il Cts ha raccomandato di non somministrare Astrazeneca negli under 60. Una scelta che riguarda sia la prima dose che i richiami. Molte Regioni, però, non hanno visto di buon occhio queste indicazioni. La Campania, con il presidente Vincenzo De Luca, è stata tra le prime ad aspettare chiarimenti. Poi l'Emilia-Romagna, e ora il Lazio, hanno deciso di consentire i richiami con lo stesso vaccino firmando, però, un documento di accettazione volontaria . Tradotto: gli under 60 che vogliono iniettarsi la seconda dose di Astrazeneca devono assumersi le responsabilità, perché il Ministero della Salute ha raccomandato di fare la seconda dose con vaccini a Rna messaggero (ovvero Moderna e Pfizer). Tanti utenti, però, sono preccupati. E Roberto Ieraci, responsabile scientifico della campagna di vaccinazione anti-Covid nel Lazio, non nasconde che a riguardo «ci sono pochi studi e mancano i dati sul mix di vaccini». L'importante, però, «è vaccinarsi». Una ricerca del Lancet sulla vaccinazione eterologa, tuttavia, c'è. E riguarda gli effetti collaterali.

LO STUDIO - Lo studio del Lancet sugli effetti collaterali del mix di vaccini è stato condotto tra l'11 febbraio 2021 ed è stato completato il 26 febbraio 2021. Hanno partecipato 830 persone con età media di 57 anni, di cui il 46% (212) erano donne e il 25% (117) appartenevano a minoranze etniche. La ricerca Com-COV ha mostrato che le persone che hanno avuto Pfizer quattro settimane dopo AstraZeneca hanno avuto più effetti collaterali rispetto a quelli che hanno avuto 2 dosi di AstraZeneca . Gli effetti collaterali sono durati per uno-due giorni. E includevano stanchezza, febbre e dolori muscolari. Ma non c'è stata nessuna reazione gravi: si sono risolti con del paracetamolo e nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Mentre negli studi spagnoli e tedeschi che hanno somministrato la seconda dose del vaccino a Rna messaggero 8-12 settimane dopo, gli effetti collaterali erano simili per le persone che avevano assunto AstraZeneca per la dose 1 e AstraZeneca o Pfizer per la dose 2.

DA SAPERE - Avere effetti collaterali dopo il vaccino è normale, perché i farmaci «addestrano» il sistema immunitario a riconoscere e combattere il virus che causa il COVID-19. Per fare un paragone, è come essere stanchi dopo un allenamento intenso: il sistema immunitario sta imparando un nuovo esercizio. Gli effetti collaterali, solitamente, possono durare da uno a tre giorni. E sono diversi per ogni persona. Alcune ne hanno di più forti, mentre altri più lievi. Ci sono poi alcuni che non hanno alcun effetto collaterale. In ogni caso, è importante sapere che questi effetti collaterali indicano che il vaccino funziona come dovrebbe.