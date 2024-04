Tempesta Kathleen, allerta meteo in Gran Bretagna: venti fino a 110 km/h e onde alte 10 metri. Circa 140 voli cancellati

È allerta meteo in Gran Bretagna dove la tempesta Kathleen ha già causato molti disagi nel Regno Unito e in Irlanda nello scorso weekend. Secondo le previsioni del Met Office, la Cornovaglia, il Devon, il Somerset e le Isole Scilly verranno colpite da stasera (8 aprile) fino a domani da venti fino a 110 chilometri orari, piogge e forti mareggiate col rischio di allagamenti e blackout, oltre a probabili interruzioni dei trasporti. Negli scorsi giorni, la tempesta Kathleen ha causato la cancellazione di decine di voli nel Regno, per l'impossibilità soprattutto di atterrare a causa del maltempo. Circa 34.000 persone erano rimaste senza elettricità. Alla tempesta era poi seguito un giorno di caldo anomalo, con temperature oltre i venti gradi registrate in alcune parti del Paese.

I voli interrotti

Un Airbus A321 dell'Aer Lingus, partito da Venezia con destinazione Dublino, è stato costretto a interrompere il tentativo di atterraggio a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Un aereo privato della VistaJet all'aeroporto di Edimburgo si è reso protagonista di uno spettacolare atterraggio durante la tempesta Kathleen, con venti che soffiavano a oltre 80 chilometri orari. Le immagini sono state riprese e postate da un passeggero, Gary Wilkinson. A bordo del piccolo Cessna, Wilkinson ha registrato l'avvicinamento mozzafiato alla pista di atterraggio da dietro la cabina di pilotaggio. Sabato 6 aprile sono stati cancellati circa 140 voli negli aeroporti del Regno Unito a causa del maltempo.