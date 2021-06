Conduttrice della Cnn Amanpour annuncia: «Operata per un cancro alle ovaie»

Un momento difficile della propria vita. E una confidenza rivolta ai propri telespettatori. La conduttrice della Cnn international, Christiane Amanpour, ha annunciato ai telespettatori di aver subito un intervento per un cancro alle ovaie e che per diversi mesi dovrà sottoporsi alla chemioterapia. «Sono fiduciosa», ha detto all'inizio del suo programma quotidiano. Basata a Londra, Amanpour, 63 anni, è una delle giornaliste più note al mondo, in gran parte per la sua impavida copertura di molti conflitti internazionali. Dopo la dignosi aveva sospeso le sue apparizioni in tv per un mese. Nel suo annuncio, l'anchor ha sottolineato che il cancro alle ovaie è molto comune e che colpisce milioni di donne nel mondo.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Sara Carbonero, la giornalista di nuovo ricoverata per una... MONDO Messico, rimosso da corpo di una donna tumore da 60 chili