Variante inglese, 10 casi a La Maddalena. Il sindaco: «Da oggi siamo in lockdown almeno 7 giorni»

La Sardegna in allerta. Dalle 14 di oggi anche La Maddalena entrerà in zona rossa. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Fabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo avere ricevuto i dati da Ats e dopo una frenata sulla zona rossa per carenza di informazioni da parte dell'azienda per la tutale della salute (Ats) della Sardegna. Il provvedimento dell'amministrazione, infatti, arriva in seguito ai chiarimenti forniti da Ats per rispondere alle richieste di Lai, che avant'ieri aveva preteso di conoscere i dati sulla diffusione del contagio prima di proclamare il lockdown. Stando a quanto riferisce il sindaco, Ats ha dichiarato a La Maddalena 33 positivi, 10 dei quali con variante inglese, mentre sono 3 i ricoverati.

⚠️ AGGIORNAMENTO DATI COVID È stato necessario prendere del tempo, consapevole del fatto che siamo in una fase di... Pubblicato da Fabio Lai - Sindaco di La Maddalena su Giovedì 25 febbraio 2021

«La zona rossa avrà una durata di 7 giorni prorogabile di altri 7, in base all'andamento della diffusione del contagio», spiega Lai, che stamattina comunicherà ai suoi concittadini quali saranno le nuove limitazioni in vigore da questo pomeriggio. Si tratta del terzo comune isolano che va in lockdown dopo la scoperta di casi di variante inglese, dopo i contagi accertati a Bono e San Teodoro, sempre nel Sassarese.

