Allarme vaccini a New York. Una nuova forma di variante del coronavirus si sta diffondendo rapidamente e ha una mutazione che, a quanto sembra, «indebolisce l'efficacia dei vaccini». Lo riporta il New York Times citando due studi, uno di Caltech e uno della Columbia. La nuova è chiamata B.1.526 e contiene una mutazione che potrebbe aiutare il virus a schivare il sistema immunitario.

A new virus variant is spreading rapidly in New York City, and it carries a mutation that may weaken the effectiveness of vaccines, researchers said. https://t.co/8mK7AKjjvS

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2021