Insegnanti e personale scolastico già le indossano (a loro spese), alunni di medie e licei anche. Adesso, però, qualche scuola privata a Roma vorrebbe far indossare la mascherina Ffp2 anche ai bimbi delle elementari, scatenando da subito la polemica tra le famiglie. E’ il caso di un istituto bilingue sulla Cassia dove l’invito, circolato nelle chat di classe, è stato chiaro: Ffp2 o ritorno alla Dad. Con il moltiplicarsi a Roma e nel Lazio dei casi legati alla variante inglese più contagiosa tra i ragazzi, infatti, gli esperti concordano che nei luoghi chiusi e affollati come le aule scolastiche la mascherina più funzionale al contenimento del virus sarebbe la Ffp2. Quindi perché non farle indossare anche ai più piccoli?

I genitori si dividono: «Con quelle mascherine non respirano e hanno mal di testa». Altri, invece, si dicono favorevoli: «E’ una protezione in più per tutti». E mentre l’Associazione dei Presidi raccomanda l’uso della doppia mascherina per docenti e alunni, tra i banchi gira di tutto: chirurgiche, di stoffa, usa e getta. Ma la domanda che sorge spontanea ora è un’altra: di quelle orrende mascherine “a mutanda” fornite dalle scuole da inizio anno cosa bisogna farci?

