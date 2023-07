Bambini, sviluppo ritardato di 4 mesi a causa della pandemia: quali competenze sono rallentate di più

I danni della pandemia e del lockdown cominciano a farsi sentire. Il mondo dei bimbi, dello sviluppo e della crescita, è stato particolarmente esposto e ha lasciato impronte significative. Per i bambini che all'inizio della pandemia avevano circa 3 anni è come se il tempo si fosse fermato per quattro mesi: è questo il ritardo che hanno maturato nello sviluppo delle competenze motorie, sociali e linguistiche secondo uno studio condotto da diverse istituzioni giapponesi e pubblicato su Jama Pediatrics.

La ricerca sui ritardi accumulati dai bimbi di tre anni durante la pandemia

La pandemia, spiegano i ricercatori, ha avuto un impatto su tutti i sistemi con cui si confrontano i bambini: gli ambienti frequentati, le routine, i rapporti con gli adulti e gli altri bambini. Tuttavia, «pochi studi hanno esplorato l'associazione tra la pandemia e lo sviluppo in neonati e bambini in età prescolare».

Il team ha cercato di farlo studiando 447 bambini che all'inizio della pandemia avevano 1 anno di età e 440 di tre anni, seguendoli per i due anni successivi.

Secondo lo studio, mentre i bambini più piccoli non hanno avuto particolari ritardi nello sviluppo, per quelli più grandi l'impatto di Covid-19 è stato pesante. Il ritardo medio accumulato rispetto al consueto sviluppo è di 4,39 mesi.

Le competenze su cui gli effetti della pandemia si sono fatti più sentire sono la capacità di gestire le relazioni sociali con gli adulti (6,41 mesi di ritardo), la disciplina (5,69 mesi), il linguaggio (5,64 mesi).

Lo studio non permette di sapere se, al termine della pandemia, i bambini abbiano recuperato il ritardo accumulato, tuttavia, «è importante identificare i bambini che sono stati colpiti in modo dannoso dalla pandemia e fornire loro supporto per l'apprendimento, la socializzazione, la salute fisica e mentale e il sostegno familiare», scrivono i ricercatori.