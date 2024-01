Violenza sessuale durante il lockdown, madre vede la figlia sconvolta e la porta dai carabinieri: due sotto accusa

Risale al periodo delle dure restrizioni dovute al Covid, quelle del lockdown, una presunta violenza sessuale denunciata da una ragazza appena maggiorenne che, stando al suo racconto, sarebbe stata costretta a subire abusi da parte di due giovani con i quali si era incontrata per uscire, infrangendo quelle regole. A fermarli in auto la sera stessa in cui l’episodio sarebbe avvenuto sono stati i carabinieri che bloccarono, mentre erano in giro, l’auto con a bordo i due ragazzi e la ragazza.

In quel periodo non si poteva circolare, ma i tre amici decisero lo stesso di darsi appuntamento e uscire. Nonostante l’occasione, al posto di blocco la giovane non raccontò nulla probabilmente perché ancora scossa da quanto successo. Ma quella sera stessa, una volta tornata a casa, sua madre avrebbe notato la figlia particolarmente turbata. È stato dopo qualche giorno che la ragazza si è confidata con un’amica e ha raccontato a lei della presunta violenza subita dai due giovani qualche sera prima.

Da qui la scoperta e la difficile decisione dell’amica di raccontare a sua volta tutto alla mamma della ragazza.

È stata quest’ultima, una volta venuta a conoscenza dell’episodio, ad accompagnare figlia dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Una vicenda che sarebbe successa in una zona della Val Vibrata per cui adesso sono finiti a processo, con l' accusa di violenza sessuale, i due ragazzi, difesi dall’avvocato Nello Di Sabatino.