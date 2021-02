Vaccino Covid, Pfizer efficace al 94%: studio su 1,2 milioni di persone, il primo nel mondo «reale»

Buone notizie dal fronte dei vaccini e soprattutto della loro efficacia. Il vaccino Pfizer è efficace al 94% contro il Covid-19. Lo stabilisce uno studio realizzato in Israele su 1,2 milioni di persone e pubblicato oggi nel prestigioso New England Journal of Medicine. «Si tratta della prima prova convalidata dell'efficacia di un vaccino nelle condizioni del mondo reale», ha detto Ben Reis, uno dei co-autori dello studio che conferma il ruolo cruciale delle campagne di vaccinazione per mettere fine alla pandemia.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Vaccino, Fda approva Johnson & Johnson, Burioni: «Buona... IL CASO Vaccino Covid, Pfizer: «Due miliardi di dosi nel 2021:... COVID Vaccino Moderna: ritardo consegne a febbraio OMS Vaccino, arriva in Ghana il primo carico di Covax IL CASO Vaccini, esperti Gran Bretagna: gli insegnanti non sono una... FINANZA Johnson & Johnson accantona 4 miliardi per spese legali

Vaccino Covid, Pfizer: «Due miliardi di dosi nel 2021: +50%». Anche Moderna aumenta produzione

Ultimo aggiornamento: 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA