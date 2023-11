La pandemia da Covid-19 ha accelerato il declino mentale negli over 50: «Effetti duraturi sul cervello causa lockdown»

L'Università britannica di Exeter ha condotto un inedito studio, intitolato "Project" e pubblicato su The Lancet Healthy Longevity, secondo cui il declino cognitivo tra gli over 50 si è accelerato in modo significativo nel primo anno della pandemia da Covid-19, con una variazione del 50%, soprattutto tra coloro nei quali un lieve declino era comparso già prima della pandemia.

I risultati dello studio

Stando ai risultati della nuova ricerca, il declino cognitivo sembra essere stato esacerbato da diversi fattori durante la pandemia, tra cui un aumento della solitudine e della depressione, una diminuzione della pratica di esercizio fisico e un aumento del consumo di alcol.

«I nostri risultati suggeriscono che i lockdown e le altre restrizioni che abbiamo vissuto durante la pandemia hanno avuto un impatto duraturo sulla salute del cervello delle persone di 50 anni o più, anche dopo la fine degli interventi di distanziamento sociale», afferma la responsabile dello studio, Anne Corbett. «I nostri risultati - aggiunge - mettono anche in evidenza la necessità che i responsabili delle politiche considerino gli impatti a lungo termine sulla salute delle restrizioni come i lockdown durante la pianificazione di una risposta a una futura eventuale pandemia».

Secondo i ricercatori, questo impatto sostenuto nel tempo è particolarmente rilevante per la salute pubblica e le politiche sanitarie in corso.