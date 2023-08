Tor Bella Monaca si rifà il trucco: 10 milioni di euro in opere che partiranno nel 2024

«Siamo pronti a cambiare la storia del VI municipio delle Torri: l’Assemblea Capitolina ha approvato ieri, 31 luglio 2023, tutte le proposte del nostro municipio. Nell’assestamento di bilancio abbiamo così un investimento pari a circa 10 milioni di euro per opere che partiranno nel 2024 e che cambieranno il territorio dal punto di vista della mobilità, dell’urbanistica e del sociale. Arrivano finalmente due grandi opere attese da sempre dai cittadini: la rotatoria tra via Siculiana e via Casilina e la rotatoria di via Casilina altezza metro C Grotte Celoni». E’ stato questo l’annuncio che il presidente Nicola Franco del VI municipio ha dato ai cittadini e ai residenti attraverso una nota. L’opera pubblica giubilare n. 159, ovvero la rotatoria tra via Siculiana e via Casilina, con sfondamento di via Carlo Fornara verso via di Vermicino e prolungamento di via Mezzoiuso da via Borghesiana a via Siculiana, metterà in sicurezza un tratto stradale da sempre oggetto di incidenti stradali anche mortali e diminuirà drasticamente il traffico sulla consolare.

«Quest’opera è stata richiesta dal municipio grazie alla possibilità data dal Comune di Roma a ogni municipio di autodeterminarsi tramite un’opera pubblica da un milione di euro - continua il presidente Franco - Realizzeremo così due grandi complanari: una attraverso via Carlo Fornara che collegherà la grande viabilità della Città Universitaria attraverso via di Vermicino, l’istituto Sandro Pertini, il campo sportivo di via Lentini e il Centro Anziani; l’altra, attraverso via Mezzoiuso, smaltirà il traffico tra via Borghesiana e via Siculiana.

Altra opera fondamentale è la rotatoria su via Casilina, altezza metro C Grotte Celoni, che permetterà di eliminare i due semafori oggi presenti, installati a venti metri di distanza l’uno dall’altro e che generano grandi code di traffico in entrambi i sensi di marcia. Quest’opera si è resa possibile grazie ai fondi richiesti nello scorso bilancio municipale per il suo studio di fattibilità e per la progettazione preliminare che sono stati fatti». Inoltre, sarà previsto un intervento massiccio di manutenzione straordinaria stradale, tra cui: rifacimento manto via Borghesiana per circa 300mila euro, rifacimento marciapiedi via Vermicino per 200mila euro e altre strade primarie del territorio come i marciapiedi di via Ripatransone, via Petriolo, via Fermignano e via Camarda. A queste grandi opere si affiancano le riqualificazioni di 15 aree verdi per quasi 900mila euro di investimento, con nuovi giochi per bambini. Sono stati poi ottenuti circa 98mila euro per la realizzazione di impianti di videosorveglianza sulle aree verdi municipali, completando l’opera di riqualificazione di aree abbandonate negli anni passati. «Contro l’abbandono di rifiuti e per la guerra contro i criminali ambientali - ha concluso nella nota il presidente del VI municipio - abbiamo ottenuto circa 50mila euro per l’acquisto e il noleggio di fototrappole. Dopo un anno e dieci mesi dal nostro insediamento, il 2024 ci vedrà protagonisti per cambiare la storia del territorio e soprattutto la vita dei cittadini che vi abitano”.