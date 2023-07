Roma, la presentazione del Masterplan del Parco Archeologico di Centocelle in un’assemblea aperta. Ecco cosa prevede

Oggi alle 18.30 in via Casilina 665 presso la Casa della Cultura Villa De Sanctis sarà presentato il Masterplan del Parco di Centocelle atteso dal 2017 a cui parteciperanno Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Mauro Caliste presidente del V municipio, Francesco Laddaga presidente del VII municipio, Gianmarco Palmieri Presidente della Commissione Ambiente, Maria Elena Lioy responsabile unico del procedimento del Dipartimento Ambientale del Comune di Roma e l’architetto Paolo Pineschi Responsabile del progetto e direttore dei lavori di Aka architetti. Verrà presentato un maxi progetto unico dei 120 ettari di parco archeologico chiusi tra Centocelle e Don Bosco. che ingloba i precedenti presentati divisi per stralci e che prevede più fasi, a breve e a lungo termine.

Due al momento sono gli interventi finanziati e con procedimento in corso di affidamento. Un primo da due milioni e mezzo prevede la piantumazione di 500 alberi, in partenza il prossimo ottobre, sul lato di via Casilina, nel primo stralcio, un secondo, da tre milioni di euro che dovrebbe vedere la luce nel 2024 riguarderà un'area giochi per bambini, sempre sul lato di via Casilina (un playground sulla pista d'atterraggio dell'ex aeroporto militare), boschetti di alberi da piantumare, un centro servizi nella casetta ex Agip che il Campidoglio vorrebbe acquistare dai privati e una "camminata, sul canalone ex Mussolini, dove al momento sono interrate tonnellate di rifiuti da rimuovere (operazione che i romani attendono dal 2017). Saranno presenti cittadini, comitati di quartiere e associazioni che da anni aspettano questo progetto (ci saranno i comitati Pac Libero, Cinecittà Bene Comune e Pratone di Torre Spaccata - per il Parco delle Ville Romane e altre).

Su via Casilina sarà l’ingresso principale, mentre altri due accessi verranno aperti su via di Centocelle, anche per consentire un collegamento intermodale tra metro A e metro C. Nella realizzazione del playground definito "il più grande d'Europa", sono stati disegnati e pensati campi da tennis e da basket, senza dimenticare che prima dei lavori si dovrà procedere ala bonifica di tutta l’area. Ci saranno da rimuovere i rifiuti interrati nel canalone su via Casilina (operazione che ha già dei fondi stanziati ad hoc), dove è previsto il boulevard e la possibilità di visitare nei sotterranei le cave di tufo. Poi ancora la rimozione dei resti dell'incendio scoppiato un anno fa dietro agli autodemolitori che affacciano su viale Palmiro Togliatti, oltre a preservare e mettere in sicurezza della parte archeologica.