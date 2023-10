Roma, al via nel V municipio i lavori di riqualificazione dell’area giochi di Villa De Sanctis

Sono in fase di avvio i cantieri di completa riqualificazione dell'area ludica di Villa De Sanctis nel V municipio. Partono finalmente i lavori nell'area chiusa da quasi due anni resa pericolosa per la presenza di numerose cavità sotterranee. Il via dei lavori è stato preceduto da indagini geologiche per la presenza di un reticolo di cavità sotterranee. «L’attesa di questi mesi sarà ripagata da un progetto straordinario. L'area sarà allestita alle spalle dell'area fitness, individuata come idonea dalla Protezione civile e dalla Soprintendenza speciale di Roma - ha spiegato il presidente del V municipio Mauro Caliste - Ricordiamo che il parco ricade in una zona della città particolarmente critica per la fitta presenza di cavità idrogeologiche, costantemente al centro di monitoraggi e interventi di esperti del settore per assicurare la fruizione in sicurezza». Una volta messa in sicurezza l’area sottostante ci si occuperà di installare una struttura in superficie con un gioco multi torre inclusiva composto da 32 pali portanti in legno, 14 piattaforme, un tetto a una falda e un tetto a due falde, due scalette a pioli in acciaio, una rampa con corrimano, una rete di arrampicata inclinata e una verticale. Le torri sono collegate tra di loro tramite un ponte a pioli e pedane. Compongono la struttura anche due scivoli posti a 145 cm da terra, in vetroresina rinforzata, uno a pista singola e uno a pista larga accessibile. E ancora un percorso avventura in legno con saltelli zig zag, fune con liane, una rete di arrampicata obliqua, un dondolo sempre in legno e due giochi a molla con pannelli per attività ludiche, un percorso avventura in legno con barra di equilibrio e fune, parallele e rete di arrampicata, un’altalena tripla con seduta a nido, un’altalena doppia con seggiolini a gabbia, un doppio dondolo e due giochi a molla.

L’area inoltre verrà dotata di pavimentazione antitrauma bicromatica. «Grazie al lavoro di progettazione del Dipartimento Tutela Ambientale sono complessivamente 76 le aree ludiche riqualificate in tutti i municipi dal novembre 2021 ad oggi. Con l’avvio di questi cantieri verranno restituiti alla cittadinanza parchi gioco completamente rinnovati che hanno un’importante funzione di aggregazione in aree molto frequentate. Insieme ai cantieri in attività, prosegue il lavoro di serrata programmazione che ha l’obiettivo di rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive che contribuiscono a migliorare la socialità e la qualità della vita dei quartieri», il commento di Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. «Il municipio ha richiesto oltre 700.000 euro da inserire nel piano investimenti per far fronte alle esigenze del territorio - hanno concluso Mauro Caliste ed Edoardo Annucci, rispettivamente presidente e assessore al verde del V Municipio - È evidente che servirà del tempo materiale per la rimozione, progettazione e installazione dei nuovi arredi, ma a fronte di anni di mancata manutenzione, confermiamo con i fatti il nostro impegno per la riqualificazione delle aree verdi e ludiche».