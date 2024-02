Termini, stop alla circolazione per quasi un'ora e ritardi fino a 60 minuti: a Roma Casilina persone lanciano sassi sui treni

Treni in partenza in ritardo oggi a Termini. Il motivo dei disagi, terminati poi gradualmente dopo le 13.30, è stata la presenza di persone non autorizzate alla stazione Roma Casilina che lanciavano sassi sui binari. È stata necessario l'intervento delle forze dell'ordine per portarli via e lasciare che il traffico ferroviario procedesse regolarmente dopo uno stop alla circolazione che è durato quasi un'ora.

I treni in ritardo

I treni Intercity e Regionali delle relazioni Roma - Napoli via Formia, Roma - Napoli via Cassino, Roma - Nettuno e Roma - Albano / Frascati / Velletri hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti e subito cancellazioni o limitazioni di percorso.

Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provveddimento:

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) - Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Latina.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 21072 Napoli Centrale (11:20) - Roma Termini (14:22).

Treno Intercity direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07)