Roma, cinese aggredita in casa da due parenti per 3.000 euro: è in gravissime condizioni

Gravissima aggressione ad una donna cinese di 64 anni nella sua abitazione all'Alberone. Per un cifra di circa di 3000 euro è stata picchiata da due parenti che pretendevano la somma considerata un debito. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio verso le 14. Il genero di 42 anni e il padre di 70 anni, l'hanno aggredita stringendole la gola e picchiandola in testa con un oggetto contundente. La donna non sarebbe riuscita a liberarsi dalla morsa dei due parenti se non fosse arrivata la polizia.

Ubriaco e drogato terrorizza l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, picchiati medici e infermieri

Udine, sfregiata in viso con una bottiglia dopo l'appuntamento sul sito di incontri

E' capitato che i vicini abbiano sentito le grida della donna e, quindi, abbiano chiamato subito la polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e così hanno potuto arrestare i due aggressori cinesi. Sono stati portati al commissariato. La donna perdeva sangue dalla testa dove aveva un profondo taglio. E' stata subito chiamata un'ambulanza che l'ha trasportata in codice rosso al San Giovanni dove la donna versa in gravissime condizioni. I parenti sono stati arrestati per tentato omicidio.