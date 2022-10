Roma, donna aggredita da cinghiali mentre passeggia con i cani: cade a terra e si ferisce alla testa. Allarme a Colle Salario

Passeggiava nel quartiere con i suoi cani. E si è trovata davanti il gruppo di cinghiali. Lo spavento, la caduta, l'aggressione. Pomeriggio di paura per una donna al quartiere Colle Salario di Roma. Che è stata "salvata" dal branco grazie anche all'intervento della gente della zona richiamata dalle sue grida.

L'AGGRESSIONE

Secondo le testimonianze fornite ai vigili urbani intervenuti, la donna ha rischiato di essere caricata dagli animali mentre era a terra. L'episodio è avvenuto in via Fiastra. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ha riportato un trauma cranico dopo aver battuto la testa nella caduta. I cani - fuggiti dopo l'arrivo dei cinghiali - sono stati poi rintracciati e restituiti ai familiari della malcapitata. E nel quartiere monta la protesta: non sarebbe la prima volta che avvengono episodi spiacevoli con protagonisti gli ungulati.